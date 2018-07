Neptun und die Suche nach Leere

Andreas Bleeck

Der Planet Neptun wird oft in Verbindung mit dem Thema Sucht genannt. Doch Neptun ist nicht Sucht allein. Eine Konstellation kann niemals isoliert von einem Zweitzusammenhang gesehen werden. Damit Neptun zu einem Suchtfaktor beitragen kann, müssen andere Bedingungen erfüllt sein. Etwa ein schwacher Saturn und fehlende Selbstkontrolle. Oder ein überkompensierender Jupiter, der meint, „der Stoff“ gehöre zu einem richtigen Fest. Oder ein grenzüberschreitender Uranus, der aus „experimentellen Gründen“ immer wieder im Exzess landet. Oder ein Pluto, der aus Angst an Gewohnheiten hängenbleibt, obwohl er es längst besser wissen und etwas ändern müsste.

Neptun ist im besonderem Maße der „Zivilisierung“ der Funktionen unterworfen, die alle Planeten mehr oder weniger in ein Handlungskorsett zwingen, das durch die industrialisierte Gesellschaftsstruktur vorgegeben ist. Es ist in der digitalen Postmoderne kaum Spielraum für ausgedehnte Suche nach einem mysteriösen höheren Selbst und es ist kaum anzunehmen, dass ein Ersatz im Smartphone gefunden werden kann. Denn die Algorithmen weisen den Weg zu Vernunft und Perfektion und zeigen jeden Fehler gnadenlos auf. Es braucht weiter Räume, in denen der Fantasie nachgegangen werden und abseits der gewohnten Denkpfade ein Zugang zu tieferen Dimensionen geschaffen werden kann. Astrologie ist ein solcher und gepaart mit Geomantie oder Naturheilkunde ein ideales Mittel, das Gehirn relativ gefahrlos auf tiefere Spuren zu führen.

Lesen Sie, warum Andreas Bleeck vier verschiedene Alkoholikertypen unterscheidet und lernen Sie das Beispielhoroskop eines „Wundersüchtigen“ kennen, der der mit seinem ausgeprägten Idealismus an der Welt scheiterte.