Goldener Jupiter für Meridian!

Z um diesjährigen DAV-Kongress gab es eine freudige Überraschung – mit Meridian und dem Chiron Verlag wurden drei langjährige Medienschaffende der deutschen Astrologieszene für ihre Leistungen mit dem “Goldenen Jupiter” ausgezeichnet: Martin Garms als Herausgeber und Grafiker des Meridian seit 1992, Markus Jehle als Meridian Chefredaktuer 1992 bis 2016 und Reinhardt Stiehle mit seinem astrologischen Buchverlag.

Wir wurden – sehr jupiterhaft und in Anspielung auf unsere kürzlichen 60sten Geburtstage – vorgestellt als “180 Jahre geballte astrologische Medienkompetenz” , der jeweilige persönliche Werdegang wurde von je einem Mitglied des DAV-Ehrungsteams vorgetragen.

Es tut wirklich gut, nach 26 Jahren Arbeit an unserer Zeitschrift ganz persönlich und öffentlich Anerkennung zu spüren. Danke dafür! Im Rückblick nach mittlerweile 156 gestalteten Meridian-Ausgaben zu sehen, daß vieles von dem, was wir damals mit jugendlichem Idealismus in die Astrozene einbringen wollten über die Jahre tatsächlich einen Beitrag geleistet hat zu einem atmosphärischen Wandel: ein offenerer, kollegialer Umgangston, viele kreative Deutungsansätze, eine Stärkung des Weiblichen in der Astrologie und eine niveauvolle Anwendung unserer Kunst als psychologisches und spirituelles Selbsterkenntnisinstrument ohne Determinismus.

In der Laudatio wurde betont, daß die deutschsprachigen Astrologinnen und Astrologen – gemessen an der Wirtschaftskraft der doch begrenzten Astroszene – mit Meridian, weiteren Fachzeitschriften und den anspruchvollen Buchtiteln aus dem Chiron-Verlag international gesehen eine professionelle und anspruchsvolle Informations-Versorgung auf einem hohen Niveau genießen.

Es ist erfüllend, dazu beigetragen zu haben und befriedigend, daß der gewagte Traum, von Astrologie irgendwie leben zu können sich umgesetzt hat.

Es war inspirierend, auf dem Kongress viele Astrologinnen und Astrologen persönlich wiederzutreffen oder neu kennenzulernen – konnte ich doch in den Jahren davor nie am Kongress teilnehmen, weil er sich mit der Layoutphase der 5er-Nummer Meridian terminlich überschnitt.

Dankbarkeit spürte ich bei der Ehrung auch für die aktuelle, gute Zusammenarbeit mit Holger A. L. Faß, der nach dem Wechsel in der Chefredaktion durch den Ausstieg von Markus Jehle mit seiner kommunikativen und professionellen Art ein neues, lebendiges Kapitel in der Geschichte von Meridian aufgeschlagen hat.

Die Ehrung verstärkt erneut meine Motivation, weiter engagiert daran zu arbeiten, daß Meridian trotz der Zeitschriftenkrise des digitalen Wandels und dem gegenüber den 90er Jahren zurückgegangenen Interesse an unserem Fachgebiet sein anspruchsvolles Niveau hält, wirtschaftlich gesund bleibt und unsere Inhalte auch im digitalen geistigen Zuhause der kommenden Astrolog*innengeneration ihren festen Platz finden.

Mein Uranus am Löwe-AC sucht also auch weiterhin rastlos nach innovativen Wegen und Ideen, fast ohne Budget die spannenden Infos in schöner Form (Sonne, Merkur und Venus in Haus3 in Waage) zu Ihnen zu bringen. Der Jungfraumond wird sich weiterhin Mühe geben, daß alles im Sternwerkstatt-Verlag funktioniert, die Kunden zufrieden sind und die Rechnung zum Schluss aufgeht.

Neptun und Jupiter in Skorpion am IC wünschen sich einfach, daß die verbreiteten Erkenntniswerkzeuge vielen Seelen gut tun mögen …