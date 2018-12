Meridian farbig und neue Preise

Liebe Leserinnen und Leser,

Schon lange gibt es den Wunsch, in Meridian mit allen Gestaltungsmitteln astrologische Inhalte auch attraktiv in Farbe zu vermitteln. Bei den oft komplexen Zusammenhängen ist in Horoskopzeichnungen Farbe ein echtes Plus, aber auch für eine ansprechende Gestaltung des Layouts habe ich lange versucht, aus der zweifarbigen Beschränkung möglichst eine duochrome Tugend zu machen und freue mich auf neue Möglichkeiten – wie beim Entwurf der Titelseiten zum Schwerpunktthema.

Nachdem nun kürzlich der Support für mein ehrwürdiges, doppelt emuliertes Atari-Layoutprogramm Calamus endgültig eingestellt wurde und eine Mehrheit der Abonnenten in unserer diesjährigen Umfrage für einen farbigen Meridian optierte, fasse ich mir nun ein Herz und wechsle zu einem modernen Layoutprogramm, mit dem ich vollfarbig gestalten kann.

Das bedeutet den Abschied von viel liebgewonnener Routine, einigen geduldig ertragenen Nervereien und vermutlich eine steile Lernkurve. Es bedeutet auch etwas höhere Druck- und Softwarekosten, und das bei immer noch leicht sinkenden Abonnentenzahlen.

Gestiegene Grundkosten

Die Pressedistribution hat in den letzten Jahren mehrmals die Abo-Versandkosten jeweils um einige Prozente erhöht, und die Banken haben ihre Gebühren mindestens verdreifacht. Deutlich mehr Kunden zahlen online, und ich verliere von jedem Zahlungsbetrag über Paypal oder Kreditkarte mindestens 3-5% . Immerhin haben über 300 Abonnenten in den letzten 2 Jahren die im Sternwerkstatt-Verlag neu eingerichtete Möglichkeit der komfortablen SEPA-Abbuchung aktiviert.

Die Autorenhonorare habe ich trotz 1/3 weniger Auflage seit den 90ern konstant gehalten. An die Künstlersozialkasse zahle ich jährlich 1200€ Beitrag für die soziale Absicherung unserer Autoren.

Kosten reduziert

Auf der anderen Seite habe ich durch gezielte Umorganisation die Effizienz erhöht und Kosten, die bisher an externe Dienstleister gingen eingespart, indem ich seit 2 Jahren die Aboverwaltung und den Einzelheftversand selbst mache. Insourcing sozusagen. Ich mag es, meine Kunden direkt mitzubekommen und der Service ist auch für Sie persönlicher, flexibler und individueller als eine anonyme Hotline.

Neue Preise

Ich weiß, daß Preisanpassungen in einem kritischen Markt mutig sind, aber ich vertraue nach all dem positiven Feedback aus unserer Umfrage darauf, daß Ihnen Kontinuität, Qualität und Weiterentwicklung von Meridian die zusätzlichen 83 cent pro Heft wert sind.

Ab 2019 wird das Inlandsabo 49.- €, Ausland 54 € (+ 6 x 83 Cent). Probeabo Inland 20 €, Ausland 22,50 € (+ 3 x 83 Cent).

Das aktuelle Meridian Einzelheft kostet dann 9 € .

Das Digitalabo bleibt bei 40,99 €, die Archivhefte bei 5 €.

Sozialrabatt

In Einzelfällen habe ich von langjährigen Lesern mit kleiner Rente die Anfrage nach einem Sozialrabatt bekommen, den ich gern gewähre, zudem ich absehbar auch bald zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören werde. Wer also wirklich andernfalls aus Finanzgründen auf Meridian verzichten müsste, kann von mir auf persönliche Anfrage einen Sonderrabatt aufs Abo von 18% = 40 € Inland / 44 € Ausland erhalten.

Änderungen beim DAV-Rabatt

Mitglieder des DAV haben bisher wegen der langjährigen Verbundenheit des Verbandes mit Meridian einen 10% Rabatt erhalten – also 4,40 € Ermäßigung auf den Abopreis. Die Verwaltung dieses Rabattes war immer unbefriedigend und aufwändig – müsste doch der Verband seine Mitgliedslisten mit meiner Buchführung synchronisieren. Weil zuviel Aufwand, sammelten sich die Rabattempfänger einfach immer weiter an. Die so nicht eingenommenen ca. 1000€ im Jahr sind recht genau der Betrag, den ich an unsere Druckerei für die Vorratshaltung der über 60 Printausgaben zahle, um Ihnen immer noch ein umfassendes Fachzeitschrift-Printarchiv bieten zu können.

Ich werde deshalb ab sofort den alten Rabatt ersetzen durch individuelle Gutscheincodes im Wert von 5,50 € für Download-Coins im Meridian-Digitalarchiv, die der DAV jährlich einfach unbürokratisch seinem Schreiben an die aktiven Mitglieder beilegen kann. DAV Mitglieder profitieren von der Möglichkeit einer individuellen Auswahl aus 2000 Artikel umfassenden Archiv sicherlich mehr als von dem Pauschalrabatt.

Digitalarchiv bald wieder verfügbar



Die neue deutsche Datenschutzverordnung hat leider mein in hunderten von Stunden aufgesetztes Meridian-Digitalarchiv gestoppt. Ich mußte es Ende Mai 2018 bedauerlicherweise abschalten, weil die handoptimierte Software nicht mit vertretbarem Aufwand auf die nun gesetzlich geforderte verschüsselte Kommunikation von Kundendaten per https:// umzustellen war. Ich hätte die Existenz des Verlages durch Abmahnungen riskiert.

Die gute Nachricht: ich habe das Archiv nun mit moderner, besser pflegbarer Software neu aufgesetzt. Bis heute konnte ich zunächst 9 Ausgaben (2017 & 2018 bis Nr.3) importieren, aber spätestens in 2 Monaten wird das Archiv wieder vollständig verfügbar sein. Und die Bedienung ist wesentlich komfortabler geworden – PDF-Artikel können bei Nutzung des Dowload-Coin Systems mit nur 2 Klicks heruntergeladen werden. Die Software ist nun auch endlich mobiloptimiert. Gut verschlagwortete und kategorisierte Fachartikel zur gesamten Themenbreite aus 14 Jahren Meridian stehen Ihnen also bald wieder zur Verfügung. Unvollkommenheiten bitte ich bis dahin zu entschuldigen – Work in Progress:

sternwerkstatt.de/pkat/meridian/arc

Zum Schluß noch eine gute Nachricht: Jeder Print-Abonnent bekommt ab Januar 2019 zu seiner Abo-Verlängerungsrechnung einen Gutscheincode über 5,50 Download-Coins für den Download von kostenpflichtigen Artikeln im Wert von 5 €. Sie bekommen also die aktuelle Preiserhöhung zurück auf eine Weise, die ich durch eigene Arbeit finanzieren kann. DAV-Mitglieder können demnach kostenfrei für 2 x 5,5 = 11 Coins im Archiv stöbern. Holen Sie sich also spannende Zusatzartikel nach ihren ganz persönlichen Interessen.

Ihr Martin Garms

Herausgeber Meridian