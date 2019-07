Digitalarchiv aufgestockt

Liebe Meridian-Leserinnen und -Leser,

nachdem das Meridian Digitalarchiv in der 2. Jahreshälfte 2018 offline war, sind sämtliche Einzelartikel seit 2004 nun wieder erhältlich. Der Umzug auf eine neue Software (die nun auch mobile Geräte angemessen bedient) ist bei der Komplexität eines solchen Angebotes für mein 1- Mann Unternehmen ein monatelanges Unterfangen, das ich Stück für Stück abarbeite. Hier ein Überblick zum aktuellen Umfang des digitalen Meridian-Archivs:

Alle Einzelartikel seit 2004 bis zur aktuellen Ausgabe sind wieder als PDF-Download erhältlich. Mit über 2000 Artikeln stellt Meridian das umfangreichste Digitalarchiv astrologischer Fachartikel im deutschsprachigen Bereich online.

Auch den PDF-Download von vollständigen Ausgaben finden Sie wieder, ab der Ausgabe 2017/1 bis heute.



Sie finden Artikel im Archiv über 4 Sortierungen (nutzen Sie die Links):

– einmal nach Themen (Psychologie, Astroporträts, Methoden etc.)

– nach festen Rubriken wie Inhalt, Editorial, Leserbriefe, Rezensionen

– und chronologisch, also nach Jahrgang und Ausgaben

– nach Autor*in: Um alle verfügbaren Artikel eines Autors zu finden, hängen Sie den kleingeschriebenen Autor*innen-Namen an die Adresse sternwerkstatt.de/autor/ an, z.B. für Peter Schlapp: sternwerkstatt.de/autor/schlapp

Wenn Sie einen bestimmten Artikel suchen, können Sie ihn auch über seine Ausgaben-Nr plus seine Beginnseitenzahl finden. Beispiel: Der Artikel “Usere andere Hälfte” von W. W. Damm ist in der Ausgabe 2012, Nr. 4 auf Seite 10 erschienen. Geben Sie ein: sternwerkstatt.de/artikel/124-10

Tipp: Zum Stöbern können Sie so vorgehen: – Starten Sie z.B. hier: meridian-magazin.de/183 – Ganz oben in der Seitenspalte können Sie zwischen den einzelnen Ausgaben blättern – Blättern Sie rückwärts in den Inhaltsverzeichnissen der Ausgaben, bis Sie Interessantes in der jeweils rechts angezeigten Inhaltspalte entdecken. Das kleine Notiz-Symbol unter den Artikeln im Inhaltsverzeichnis in der rechten Spalte klappt Ihnen auf Klick eine Kurzbeschreibung aus. Wenn Sie den Artikel herunterladen möchten, klicken Sie auf das Symbol mit dem Einkaufswagen oder auf den Titel des Artikels – Sie landen direkt beim Artikel im Shop.

Meridian auf Tablets und per App:

Die Ausgaben 2018/1 bis zur aktuellen Ausgabe können auch als Einzelausgabe oder im Digitalabonnement über mein.meridian.digital gelesen werden – ob per App auf dem Tablet oder über den Desktop. Die Ausgaben können innerhalb der Apps zum Offlinelesen bereitgehalten werden, es ist über diesen Kanal allerdings kein PDF-Download möglich. Nähere Informationen finden Sie hier: go2.meridian-magazin.de