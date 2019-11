Anleitung Digitalabo

H ier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das digitale Meridian-Abo nutzen.

Sie haben nach der Bestellung des Digitalabos im Onlineshop bzw. mit der Verlängerungsrechnung eine Mail erhalten, in der Sie einen oder mehrere Codes vorfinden. Diese Codes erlauben Ihnen den kostenlosen Download der abonnierten Digitalausgaben aus dem Shop.

In jedem Code kann man die zugehörige Ausgabe an den ersten 3 Ziffern erkennen: di201….. ist etwa der Code für die Ausgabe 2020, Nr. 1

Schritt 1: Ausgabe auswählen

Ab dem 25. der geraden Monate ist die digitale Version der aktuellen Ausgabe erhältlich. Gehen Sie zu der Kategorie Digitalausgaben im Shop. Klicken Sie bei der gewünschten Ausgabe auf [in den Warenkorb]

(Nicht auf [Coins Sofortkauf], falls angezeigt)

Haben Sie mehrere Codes und die entsprechenden Ausgaben sind bereits verfügbar, können Sie auch die weiteren Ausgaben gleich mit in den Warenkorb legen. Danach öffnen Sie den Warenkorb:

Schritt 2: Gutschein(e) anwenden

Geben Sie im Eingabefeld im Warenkorb den Gutschein der Ausgabe ein und Klicken auf [Gutschein anwenden]. Haben Sie mehrere Ausgaben und Gutscheine, geben Sie einen nach dem anderen dort an.

Haben Sie für jede Ausgabe im Warenkorb einen zugehörigen Gutschein erfolgreich eingegeben, wird der Bestellbetrag auf 0,00 € reduziert.

Dann gehen Sie zur Kasse:

Schritt 3: Gratis-Bestellung abschicken

Markieren Sie bitte die beiden Checkboxen und klicken auf [Zahlungspflichtig bestellen]

(Entschuldigung für die in diesem Fall relativ sinnfreie Bürokratie, die Benennung des Buttons ist eine Vorschrift … eine 0 € Zahlungspflicht ist natürlich keine.)

Schritt 4: Fertig – Download der Hefte als PDF

Sie gelangen in den Download-Bereich Ihres Kundenkontos. Dort können Sie die gewünschten Hefte durch einen Klick auf den roten Download-Button – sofort oder auch später – auslösen. Die PDF-Datei landet in dem Ordner auf Ihrem Computer, den Sie für Downloads definiert haben.

Bewegen Sie dann die Datei an den Ort, an dem Sie Ihr Meridian-Archiv haben möchten.

Das Heft können Sie mit jedem PDF-fähigen Programm, auf Tablets und Smartphones mit einer PDF-Reader-App öffnen und lesen.

Bitte beachten Sie unsere Fair-Use-Lizenz.

Wir wünschen viel Lesefreude und Inspiration bei der Lektüre!