GoT: Fantasy-Faszination

Myriam Schneider

Die US-Serie „Game of Thrones“ hat dank ihrer genialen Mischung aus Fantasy, Drama und mittelalterlichem Flair den Ruf, die beste der Welt zu sein. Das erfordert perfektes Casting, und ich gebe hier einen Überblick über einige Hauptakteure, die dieses Abenteuer so packend und erfolgreich machen.

Jon Snow (Kit Harington):

Sein Posten verlangt Opfer, denn er darf weder Familie haben noch Land und Ruhm begehren (Sonne/Neptun, Mond/Pluto, evtl. Mond Sextil Sonne). Mars und Jupiter in Fische Trigon Skorpion-Venus beschreibt ihn als ehrenhaften, idealistischen Helden und Retter der Schwachen, der es generell mit allen und auch in der Liebe gut meint.

Ayra (Maisie Williams):

Aryas Themen sind Mut, Wendigkeit, Durchsetzung und Kampf. Sie kommt ganz nach ihrem Vater, Lord Stark, und tatsächlich hat Maisie, die in GoT ihre erste professionelle Rolle spielt, wie auch Sean Bean die Sonne in Widder und den Mond – höchstwahrscheinlich – in Löwe. Ihre Natur ist warmherzig und leidenschaftlich. Die kluge Arya will keine feine Dame werden und zum Zweck von Macht und Bündnissen heiraten.

Maisie Williams als Arya denkt fortschrittlich, hat ihren eigenen (Stur-)Kopf und will ihr Schicksal selbst wählen (Stier-Merkur Quadrat Uranus in Wassermann).

