Versandfehler – letztes Heft statt dem aktuellen?

L iebe Abonnentinnen und Abonnenten,

Unserer Druckerei ist ein sehr unangenehmer Fehler passiert – sie gab die Daten vom letzten Heft 17/5 (männlich/weiblich) statt der fertigen aktuellen Ausgabe 17/6 (Saturn in Steinbock) in die Produktion und in den Versand. Nur die Auslandshefte konnten noch gestoppt werden.

Sie erhalten in den den nächsten Tagen selbstverständlich das richtige Heft (das heute oder morgen versendet wird) – und haben auf diese Weise ein Gratisheft übrig, um es vielleicht einem Astro-Freund oder einer Freundin weiterzugeben?

Das sind die Schattenseiten der heutigen hocheffizienten und teilautomatisierten Produktion, in der ein einziger unaufmerksamer Mausklick auf den falschen Ordner solch weitreichende Folgen haben kann.

Und das noch ganz ohne Mithilfe des rückläufigen Merkurs 😉

Ich hoffe, Sie nehmen Sie es mit Verständnis und senden den Mitarbeitern unserer ansonsten sehr kooperativen und zuverlässigen Druckerei in Kassel ein paar gute Gedanken, damit sie den heutigen Tag nicht in allzustressiger Erinnerung behalten.

Ihr Martin Garms

Herausgeber Meridian (25.10.2017)

Aktualisierung: das richtige Heft 17/6 wurde heute, Fr. den 27.10 versendet.

Aktualisierung 30.10.2017: Das Schlimmste scheint überstanden, nachdem mein Telefon zwei Tage lang nicht stillstand und mein Mailfach sich im Stundentakt füllte. So hatte ich immerhin Gelegenheit, viele unserer Leser*innen mal kurz persönlich zu sprechen. Ich habe mich gefreut über die gelassene und freundliche Reaktion der meisten. Ich hoffe, alle Abonnent*innen sind nun – noch rechtzeitig vor dem offiziellen Erscheinungstag – mit dem richtigen Heft zu Saturn in Steinbock beliefert worden. Unsere Druckerei hat wirklich schnell reagiert, um den Fehler zu korrigieren.

Vielleicht hat das Ganze ja auch sein Gutes, und von den Empfängern der weiterverschenkten Hefte hat der eine oder die andere Interesse an Meridian gefunden.