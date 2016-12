Meridian wünscht ein gutes neues Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,

das zu Ende gehende Jahr war für den Meridian ein wichtiger Abschnitt. Die sichtbarste Veränderung hat es zweifelsohne in der Chefredaktion gegeben. Doch auch hinter den Kulissen haben wir viel modernisiert. Wir gehen also mit frischem Schwung in das neue Jahr.

Wir wünschen Ihnen in Zeiten dynamischer Veränderungen viel Zuversicht und Gelassenheit – nutzen Sie gemeinsam mit uns die Erkenntnismöglichkeiten unseres faszinierenden Fachgebietes als Navigationshilfe in Zeiten des Wandels!

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen von

Martin Garms (Herausgeber)

und Holger A. L. Faß (Chefredakteur)