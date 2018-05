Sommerpause Digitalarchiv

Liebe Leserinnen und Leser unserer Fachzeitschrift Meridian,

Das digitale Archiv von Meridian legt eine Sommer(zwangs)pause ein.

Die digitale Welt ist schnelllebig, und unsere Archiv-Shopsoftware von 2013 , in der viele Monate Eigenentwicklungszeit stecken, ist leider mit der neuen Europäischen Datenschutzverordnung, die am dem 25.5.18 in Kraft tritt, nicht mehr kompatibel und nicht mit vertretbarem Aufwand nachrüstbar. Wenn ich sie unverändert weiterbetreiben würde, könnten hohe Abmahnkosten möglicherweise die Existenz des Verlages und damit von Meridian existenziell gefährden.

Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen und habe entschieden, das Digitalarchiv über den Sommer 2018 zu pausieren und eine neue, zukunftsfähige Lösung bis Herbst dafür zu erarbeiten.

Ich bitte alle Nutzer*innen des Meridian-Archivs dafür um Verständnis und etwas Geduld.

Gekaufte Credits-Guthaben bleiben selbstverständlich erhalten und werden in die neue Lösung übertragen.

Abonnements und Einzelhefte können weiterhin über den Sternwerkstatt-Shop bestellt werden.

Dort können Sie auch das erst kürzlich für Sie neu geschaffene Digital-Abo von Meridian bestellen, mit dem Sie Meridian auf allen Mobilgeräten, Tablets und Computern komfortabel lesen können (ab der Ausgabe 2018/1).

Das Archiv bleibt online und für die Recherche durchsuchbar, nur die Kauf- , Konto-und Downloadfunktionen sind deaktiviert.

Genießen Sie den Sommer! – Ihr Martin Garms

Sternwerkstatt-Verlag

Meridian Herausgeber