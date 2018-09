Mars-Transit durch die Häuser

Die Armee der Stadt

Torsten Wernecke

Mars-Transit durch Haus 1 – Frontalangriff

Wie aus dem Nichts taucht vor den Toren (AC) der Stadt ein fremdes Heer (Mars) auf. Alarmstufe Rot. Jetzt gilt es, schnell und entschlossen zu handeln und die eigenen Truppen unverzüglich an der Stadtmauer in Stellung zu bringen. Besuchern des Ortes fallen sofort die vielen jungen Kerle auf, die sich am Eingang der Stadt aufhalten. Durch ihre Anwesenheit erscheint die City vital, lebendig, kampfbereit und jeder noch so schweren Herausforderung gewachsen. Gäste, egal ob Freund oder Feind, werden forscher empfangen als üblich. Die dominant auftretenden Militärs lassen keinen Zweifel daran, dass sie den Finger am Abzug und somit das Sagen haben. Manchmal sind sie richtige Rüpel. Die Botschaft an die Fremdlinge ist klar: „Legt euch nicht mit uns an!“

Quintessenz: Verteidige deine Persönlichkeit!

Mars-Transit durch Haus 5 – Wettkampf

Zum 5. Haus zählen jene Stadtbezirke, die Theater, Stadien, Casinos und Künstlerateliers beherbergen. Hier machen die Rabauken kaum Probleme. Denn auf dem Sportplatz können sie sich nach Herzenslust austoben und Dampf ablassen. Zugegeben, es ist eine Freude zu sehen, wie frei und unbefangen sie diese Zeit zelebrieren. Die Gaudi, die die Jungs haben, bleibt keinem verborgen. Vor allem auf die Kinder übt das eine Faszination aus. So wundert es nicht, dass die Kids die Lausbuben nachahmen und sich aufsässig, abenteuerlustig und wild gebären. Keine leichte Zeit für die Eltern.

Quintessenz: Tue, was dir Spaß macht!

