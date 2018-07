Antonia Langsdorf

Am 17. April 2018 begann Chiron seine siebenjährige Reise durch das Zeichen Widder. Auf seinem Weg wird er im September 2018 noch einmal rückläufig und kehrt in die letzten Grade des Zeichens Fische zurück, bevor er am 18. Februar 2019 endgültig ins Zeichen Widder wechselt, und zwar bis zum 19. Juni 2026.

Welche Entwicklungschancen bietet uns nun Chirons aktueller Transit? Widder steht für die Willenskraft und die Durchsetzung des Egos, sozusagen für den Überlebenskampf. Das könnte auf der weltlichen Ebene bedeuten, dass diejenigen, die sich für Heilung und Entwicklung einsetzen, wieder vermehrt kämpfen müssen, um wahrgenommen zu werden. Es bedeutet auch, dass wir die Erkenntnisse, die wir mit Chiron in Fische gewonnen haben, mit einigem Kampfgeist aktiv umsetzen müssen. Ein Symbol für Chiron in Widder sehe ich in den Umwelt- und Friedensaktivisten, die auch kämpferische Mittel wählen, um ihre Ziele durchzusetzen. Immerhin ist Widder auch ein Symbol für einen Neuanfang, für Tatkraft und für das Handeln.

Auf der persönlichen Ebene deute ich den Durchgang von Chiron durch Widder als Auftrag, die Kräfte des Egos (Widder) in Weisheit und Demut (Chiron) zu formen und zu gestalten.

Ich möchte Ihnen einige Anregungen geben, welche Herausforderungen und Entwicklungschancen der Chiron-Transit durch Widder für die jeweilige Radix-Sonne in den zwölf Zeichen mit sich bringt.

