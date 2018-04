Uranus unter Riedviechern

Petra Dörfert

Als Uranus in Widder ging, hat’s böse gescheppert – in Fukushima, eine Tragödie, die Uranus aber nur am Rande bekümmert haben dürfte. Kann schließlich er doch nichts dafür, wenn die Menschlein wieder mal auf Sand gebaut haben. Er hatte mit der neugewonnenen Widderenergie nur etwas rumspielen wollen und halt überall ein bisschen gerüttelt. Dass das dann gleich eine ziemlich plutonische Geschichte wurde, lag kaum in seiner Absicht, weshalb er sich wie ein Kind vom Acker stahl, dessen Schabernack schlimmere Folgen hatte als geplant…

Jetzt nähert sich Uranus allerdings ganz anderen Gefilden, nämlich einer Stacheldraht- und Elektrozaun bewehrten Kuhwiese, an der so freundliche Hinweisschilder hängen wie „Störenfriede unerwünscht!“, „Haut ab!“ und „Bleibt alle weg!“.

