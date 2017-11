SATURN IN STEINBOCK – KÖNIGSDISZIPLIN

Viviane Backhaus

Saturns Reise durch Steinbock vergleiche ich mit einem Kamelritt quer durch die Wüste. Kamele trotzen der höllischen Hitze des Tages, den bitterkalten Nächten, schreiten gleichmütig und nicht ohne Eigensinn durch Sandgestöber und sind gefeit gegen Fata Morganas. Dies können sie 50 Tage ohne Wasser durchstehen.

Der fordernde und raue Saturn-Transit durch Steinbock dauert deutlich länger, nämlich vom 20. Dezember 2017 bis zum 17. Dezember 2020. Spätestens mit Plutos Zusammentreffen empfiehlt es sich, einen Zwischenstopp einzulegen und aufzutanken.

Selbstdisziplin

Denke ich an Saturn und Steinbock, stolpere ich immer wieder über den Begriff: Disziplin! Ich frage mich daher, wie es mit meiner bestellt ist und sehe meine bereits vergilbende „To-do-Liste“ vor mir und erinnere mich an meine letzten Pläne, die sich gleichermaßen in Luft aufgelöst haben…

