Steinbocksaturn im Weltgeschehen

VERSTÄRKUNG ODER AUFLÖSUNG BESTEHENDER MACHTVERHÄLTNISSE?

Saturns Durchgang durch Steinbock im Weltgeschehen

Dr. phil. Reinhard Müller

Bringt der Durchgang Saturns durch das Tierkreiszeichen Steinbock in den nächsten Jahren eine stärkere Rigidität, deutlichere Grenzen bisheriger politischer und wirtschaftlicher Möglichkeiten und Spielräume und eine stärkere Abgrenzung der Nationalstaaten voneinander in die weltpolitische Entwicklung?

Müssen wir in den nächsten drei Jahren mit einer verstärkten Manifestierung und Zementierung bestehender Machtverhältnisse rechnen oder lösen sich diese eher im Verlauf des Saturn-Durchgangs auf?

Oder ist Saturn das Tor zur Transformation bisheriger Machtverhältnisse in Richtung größerer Freiheit und neuer geistiger Sichtweisen?

