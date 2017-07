Juli und August 2017

von Sabine Bends

Die Schnellläufer Merkur, Mars und Sonne müssen im Juli alle ihr Quadrat zu Uranus durchlaufen, und Mars und die Sonne auch die Opposition zu Pluto. Dies sind auslösende Tage für die längerfristigen Veränderungsprozesse, die Uranus und Pluto in unserem Leben bewirken. Die Mars-Pluto-Opposition am 2. Juli beginnt den Reigen und lässt auf Widerstände schließen, bei denen längst nicht alles nach unserem Willen läuft. Auch die Sonne-Pluto-Opposition am 10. Juli kann ein Zurückstecken des eigenen Egos erfordern. Doch genauso gut kann es um kosmische Tests der persönlichen Willens- und Überzeugungskraft gehen. Können Sie zu sich und Ihren Wünschen stehen?

Treten Sie ein Stück aus Ihrer Komfortzone heraus und zeigen Sie, was in Ihnen steckt.

