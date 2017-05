Mai und Juni

von Sabine Bends

Der Richtungswechsel Merkurs von rückläufig auf rechtläufig beschert uns in der ersten Maihälfte eine ungewöhnlich lang anhaltende Konjunktion Merkurs mit Uranus. Rund 12 Tage dauert diese an und findet auf 25° bis 27° Widder statt. Anfang Mai ist von daher mit größeren Wendemanövern zu rechnen.

Vieles wird sich jetzt erst einmal neu sortieren müssen, und es kann vor allem in der ersten Maiwoche zu anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten kommen. Es läuft jetzt etwas chaotischer und unberechenbarer als sonst. Wir sind gefordert, besonders flexibel und konstruktiv zu reagieren.

Alles, was durch die Jupiter-Uranus-Opposition als Veränderung in Ihrem Leben ansteht, bekommt nun große Aktualität.



