Quo vadis, Europa?

von Stefan Hofbauer

Wenn wir heute in die Welt blicken, nehmen wir zwei gegensätzliche Strömungen wahr. Auf der wirtschaftlichen Ebene sind das Isolationismus und Freihandel, auf der politischen Bühne Nationalismus und internationale Solidarität. Es sind turbulente Zeiten, in denen wir leben, und womöglich sind sowohl nationale Abschottung als auch Internationalismus um jeden Preis extreme Standpunkte einer noch zu findenden Mitte.

Europa muß sich wandeln, und es ist noch völlig offen, welche Seite unsere weitere Zukunft bestimmen wird. Die Wahl in den Niederlanden hat den Europa-Befürwortern Mut gemacht, und die Wahl in Frankreich zeigt die Polarisierung noch einmal in aller Dramatik. Stefan Hofbauer diskutiert anhand der maßgeblichen Horoskope der EWG (Vertrag von Rom), dem Vertrag von Maastricht, von Großbritannien und den Niederlanden die Situation …