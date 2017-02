März/April 2017

Die Zeichen der Zeit

von Sabine Bends

Venus tritt Anfang März auf der Stelle, um am 4. März ihre Kehrtwendung auf 13° Widder zu vollziehen. Bis zum 15. April währt ihre Rückläufigkeit, die auf 26° Fische endet. In dieser Phase lohnt es sich, auf ein neues Gleichgewicht der Venus-Pole in Ihrem Leben hinzuarbeiten. Das könnten zum Beispiel sein:

Vertrautheit – Fremdheit

Nähe – Distanz

Gewohnheit – Veränderung

Sicherheit – Risiko

Geben – Nehmen

Gemeinsamkeit – Alleinsein

Genuss – Verzicht

Eine Richtungsumkehr Ihres bislang üblichen Verhaltens in Bezug auf Liebe, Wertschätzung, Besitzfragen und Körperbewusstsein hilft Ihnen, die eingefahrenen Geleise zu verlassen …

Erinnern Sie sich an 2009 zurück. Oft finden sich rote Fäden, die den Achtjahresrhythmus der rückläufigen Venus miteinander verbinden.



