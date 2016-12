Januar und Februar 2107

von Sabine Bends



Die Jupiter-Uranus-Opposition, die uns zum Jahresende 2016 beglückt hat, wird uns bis zum Herbst dieses Jahres mehr oder weniger erhalten bleiben. Im Januar und Februar hat sie einen maximalen Orbis von zwei Grad. Ende Februar und Anfang März ist der Aspekt wieder ganz exakt. Viele Visionäre, die hoch hinaus wollen, haben diese Opposition in ihrer Radix, so zum Beispiel Graf von Zeppelin, der Begründer des Luftschiffbaus. Wir sollten uns von ihren Beispielen inspirieren lassen und selbst überlegen, wo wir Großes anstreben möchten. Überlegen Sie sich einmal, ob Sie

• gern unabhängiger arbeiten wollen oder sogar die Selbstständigkeit anstreben

• in Ihrem Bereich etwas Innovatives wagen sollten

• sich mehr Freiraum oder Platz wünschen

• eine größere Reise unternehmen oder häufiger unterwegs sein wollen

• gemeinsam mit anderen etwas Großes auf die Beine stellen könnten

• im Bereich Weiterbildung oder Veröffentlichung etwas Neues planen

Der Jupiter-Uranus-Zyklus symbolisiert den Rhythmus,

in dem Sie Ihr Leben in Bezug auf Ihre Wünsche, Träume und Visionen gestalten können.



