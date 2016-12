von Holger A. L. Faß

Sie gründete eine Widerstandsgruppe namens „Sozialismus und Freiheit“ gegen den Faschismus, rief die Zeitschrift „Moderne Zeiten“ ins Leben, engagierte sich gegen den Algerienkrieg Mitte der 50er-Jahre und gilt als Wegbereiterin des Feminismus nach 1968.

Sie wurde sowohl von bürgerlich-konservativen Meinungsmachern als auch vom linken Lager kritisiert und war weder hier noch dort zu Hause. Sie war Existenzialistin und blieb, trotz einer langen, intellektuell geprägten Partnerschaft, unverheiratet. Sie pflegte jenseits des Atlantiks eine Liebelei und hielt ihren Lover zugleich auf Distanz; sie pflegte hetero- und homosexuelle Beziehungen und traf mit ihren Büchern den Nerv der Zeit: die Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir.

Für den Artikel über Uranus-Venus-Verbindungen im Horoskop ist sie geradezu ein Paradebeispiel, da sie die damit verbundenen Themen zu ihrer Lebensaufgabe erhoben hatte. Alles, was in der Kurzskizzierung ihrer Person oben angerissen wurde, gehört zum Uranus-Venus-Komplex. Wie bei einer solchen Fülle venusisch-uranischer Lebenspraxis zu erwarten, tauchen Uranus-Venus-Verbindungen bei Simone de Beauvoirs Radix gleich mehrfach auf:

• Venus in Wassermann

• Herr 7 in Konjunktion zu Uranus

• Spitze Haus 11 in Waage

• Uranus in Haus 2

• Herr 2 Sextil Uranus

• Uranus Halbsextil Venus

